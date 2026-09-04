Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
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04.09.2026 09:28:15
Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart stärker
Der LUS-DAX setzt seinen Aufwärtstrend auch am Freitagmorgen fort und verbucht erneut Gewinne.
Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0.04 Prozent höher bei 26’033.00 Punkten.
Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 26’081.00 Punkte, das Tagestief hingegen 25’957.00 Zähler.
LUS-DAX auf Jahressicht
Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 04.08.2026, den Wert von 26’360.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24’905.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, notierte der LUS-DAX bei 23’829.00 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 5.97 Prozent. Bei 26’616.00 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. 21’861.50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
LUS-DAX-Tops und -Flops
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 5.63 Prozent auf 80.66 EUR), Siemens Healthineers (+ 1.21 Prozent auf 39.28 EUR), SAP SE (+ 0.89 Prozent auf 187.24 EUR), QIAGEN (+ 0.87 Prozent auf 37.80 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0.83 Prozent auf 164.95 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen BASF (-1.25 Prozent auf 52.84 EUR), Daimler Truck (-1.03 Prozent auf 45.16 EUR), Brenntag SE (-0.95 Prozent auf 60.60 EUR), Commerzbank (-0.84 Prozent auf 41.25 EUR) und Hannover Rück (-0.84 Prozent auf 261.20 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Volkswagen (VW) vz-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 563’784 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 209.418 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4.66 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.66 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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