Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|LUS-DAX-Marktbericht
|
20.10.2026 17:58:13
Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende freundlich
Zum Handelsende zeigten sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.
Am Dienstag verbuchte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsende Gewinne in Höhe von 0.56 Prozent auf 25’354.00 Punkte.
Bei 25’409.00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25’049.00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, einen Wert von 25’310.00 Punkten auf. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 20.07.2026, bei 24’711.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24’339.00 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 3.21 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 26’616.00 Punkte. Bei 21’861.50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit QIAGEN (+ 3.84 Prozent auf 42.83 EUR), EON SE (+ 2.88 Prozent auf 18.02 EUR), Scout24 (+ 1.75 Prozent auf 81.30 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.51 Prozent auf 41.36 EUR) und Merck (+ 1.42 Prozent auf 146.40 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Brenntag SE (-3.44 Prozent auf 62.26 EUR), Zalando (-2.89 Prozent auf 25.16 EUR), Siemens (-2.24 Prozent auf 260.25 EUR), Siemens Energy (-2.12 Prozent auf 130.32 EUR) und Commerzbank (-1.08 Prozent auf 36.69 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6’045’591 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 229.940 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.25 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.78 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
20.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende freundlich (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Anleger warten auf Impulse: LUS-DAX pendelt um Vortagesschluss (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX schliesst in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX leichter (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Montagmittag leichter (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Start mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu QIAGEN N.V.
|24.09.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|07.05.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
SAP am 20.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25’432.00
|0.87%
Börse aktuell - Live TickerDow schliesst fester -- SMI dreht schlussendlich ins Plus -- DAX beendet Handel stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich letztlich aufwärts, während der deutsche Aktienmarkt wenig verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.