Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende freundlich

Am Dienstag verbuchte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsende Gewinne in Höhe von 0.56 Prozent auf 25’354.00 Punkte.

Bei 25’409.00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25’049.00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, einen Wert von 25’310.00 Punkten auf. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 20.07.2026, bei 24’711.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24’339.00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 3.21 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 26’616.00 Punkte. Bei 21’861.50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit QIAGEN (+ 3.84 Prozent auf 42.83 EUR), EON SE (+ 2.88 Prozent auf 18.02 EUR), Scout24 (+ 1.75 Prozent auf 81.30 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.51 Prozent auf 41.36 EUR) und Merck (+ 1.42 Prozent auf 146.40 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Brenntag SE (-3.44 Prozent auf 62.26 EUR), Zalando (-2.89 Prozent auf 25.16 EUR), Siemens (-2.24 Prozent auf 260.25 EUR), Siemens Energy (-2.12 Prozent auf 130.32 EUR) und Commerzbank (-1.08 Prozent auf 36.69 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6’045’591 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 229.940 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.25 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.78 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch