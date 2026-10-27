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LUS-DAX aktuell 27.10.2026 15:58:13

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags auf grünem Terrain

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags auf grünem Terrain

Am Dienstag wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

SAP
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Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0.82 Prozent höher bei 25’581.00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 25’595.00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25’316.00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, einen Wert von 25’547.00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, stand der LUS-DAX noch bei 25’475.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, stand der LUS-DAX bei 24’316.00 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4.13 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 4.04 Prozent auf 128.14 EUR), Infineon (+ 3.67 Prozent auf 52.04 EUR), HOCHTIEF (+ 1.89 Prozent auf 378.00 EUR), Siemens (+ 1.57 Prozent auf 265.50 EUR) und Commerzbank (+ 1.26 Prozent auf 37.65 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3.06 Prozent auf 40.11 EUR), Beiersdorf (-3.01 Prozent auf 80.58 EUR), Rheinmetall (-1.26 Prozent auf 1’021.20 EUR), BMW (-0.87 Prozent auf 57.24 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0.87 Prozent auf 68.72 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 3’049’451 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 239.629 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

LUS-DAX-Fundamentaldaten

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.63 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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