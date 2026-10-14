Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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14.10.2026 12:26:41
Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX klettert mittags
Derzeit zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.
Um 12:23 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.42 Prozent höher bei 25’413.00 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 25’282.00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 25’426.00 Einheiten.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, notierte der LUS-DAX bei 25’505.00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 14.07.2026, einen Stand von 25’040.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, stand der LUS-DAX bei 24’286.00 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3.45 Prozent. Bei 26’616.00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Punkten erreicht.
Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 2.96 Prozent auf 981.60 EUR), Vonovia SE (+ 2.75 Prozent auf 16.98 EUR), MTU Aero Engines (+ 2.46) Prozent auf 357.70 EUR), BASF (+ 1.96 Prozent auf 52.43 EUR) und Infineon (+ 1.59 Prozent auf 56.89 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Zalando (-1.11 Prozent auf 24.11 EUR), Hannover Rück (-1.04 Prozent auf 266.60 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0.93 Prozent auf 68.22 EUR), Siemens Energy (-0.62 Prozent auf 142.18 EUR) und RWE (-0.41 Prozent auf 59.00 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1’838’564 Aktien gehandelt. Mit 224.446 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.23 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.74 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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