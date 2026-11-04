Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX freundlich

Am Mittwoch notiert der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA 2.27 Prozent stärker bei 26’432.00 Punkten.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26’482.00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25’769.00 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, notierte der LUS-DAX bei 25’280.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 26’360.00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23’884.00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 7.60 Prozent zu Buche. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Punkten registriert.

Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Heidelberg Materials (+ 9.96 Prozent auf 172.15 EUR), Zalando (+ 7.28 Prozent auf 27.13 EUR), Scout24 (+ 6.55 Prozent auf 91.15 EUR), Continental (+ 6.01 Prozent auf 70.96 EUR) und Commerzbank (+ 5.98 Prozent auf 40.26 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Siemens Energy (-4.52 Prozent auf 123.92 EUR), HOCHTIEF (-3.29 Prozent auf 370.00 EUR), Infineon (-1.43 Prozent auf 51.65 EUR), Deutsche Börse (+ 0.03 Prozent auf 314.70 EUR) und QIAGEN (+ 0.22 Prozent auf 45.12 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 4’431’560 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 237.653 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Im Index verzeichnet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch