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LUS-DAX-Performance im Fokus 25.08.2026 12:26:12

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX fester

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX fester

Das macht der LUS-DAX.

Siemens Energy
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Um 12:23 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.80 Prozent stärker bei 26’329.00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 26’334.00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26’119.00 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, lag der LUS-DAX bei 25’068.00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 25.05.2026, den Stand von 25’399.00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 25.08.2025, den Wert von 24’279.00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7.18 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 26’576.00 Punkte. 21’861.50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Scout24 (+ 4.65 Prozent auf 81.05 EUR), Infineon (+ 2.99 Prozent auf 55.78 EUR), Siemens Energy (+ 2.85 Prozent auf 152.98 EUR), Siemens (+ 2.25 Prozent auf 286.90 EUR) und Zalando (+ 2.00 Prozent auf 23.41 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Siemens Healthineers (-1.19 Prozent auf 39.91 EUR), BASF (-0.82 Prozent auf 52.00 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0.81 Prozent auf 73.22 EUR), SAP SE (-0.76 Prozent auf 185.78 EUR) und BMW (-0.72 Prozent auf 57.90 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1’281’014 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 217.128 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4.15 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.36 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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