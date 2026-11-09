DAX 40 998032 / DE0008469008
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09.11.2026 17:58:15
Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsende in der Gewinnzone
Am Montag zeigten sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.
Im DAX ging es im XETRA-Handel schlussendlich um 1.72 Prozent aufwärts auf 26’265.56 Punkte. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2.146 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.020 Prozent auf 25’815.30 Punkte an der Kurstafel, nach 25’820.36 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des DAX lag am Montag bei 26’276.09 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’793.06 Punkten erreichte.
DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, bewegte sich der DAX bei 25’087.27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, mit 26’319.45 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, erreichte der DAX einen Stand von 23’569.96 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.03 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 26’692.90 Punkte. Bei 21’863.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX
Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Infineon (+ 6.27 Prozent auf 48.63 EUR), Siemens Energy (+ 5.08 Prozent auf 124.10 EUR), Airbus SE (+ 4.96 Prozent auf 206.10 EUR), Rheinmetall (+ 4.02 Prozent auf 845.40 EUR) und Commerzbank (+ 3.90 Prozent auf 39.70 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Siemens Healthineers (-3.36 Prozent auf 43.16 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2.98 Prozent auf 40.97 EUR), Symrise (-2.06 Prozent auf 94.36 EUR), Deutsche Börse (-1.56 Prozent auf 315.00 EUR) und Hannover Rück (-1.37 Prozent auf 289.00 EUR).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im DAX auf
Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 6’884’881 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 237.935 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
DAX-Fundamentaldaten
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 5.72 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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