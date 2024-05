Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsende auf grünem Terrain

Zum Handelsende kletterte der DAX im XETRA-Handel um 0.95 Prozent auf 18’171.91 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1.789 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der DAX 0.003 Prozent tiefer bei 18’001.13 Punkten, nach 18’001.60 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 18’001.13 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18’199.15 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, mit 18’175.04 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 06.02.2024, erreichte der DAX einen Wert von 17’033.24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, den Wert von 15’961.02 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 8.36 Prozent nach oben. Bei 18’567.16 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 16’345.02 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2.91 Prozent auf 414.30 EUR), Zalando (+ 2.65 Prozent auf 24.44 EUR), Infineon (+ 2.50 Prozent auf 32.22 EUR), Deutsche Bank (+ 2.28 Prozent auf 15.61 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1.92 Prozent auf 97.44 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-3.47 Prozent auf 38.42 EUR), RWE (-2.29 Prozent auf 32.38 EUR), Daimler Truck (-0.88 Prozent auf 40.59 EUR), QIAGEN (-0.79 Prozent auf 39.63 EUR) und Sartorius vz (-0.77 Prozent auf 282.10 EUR).

DAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 5’502’647 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 199.269 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.80 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

