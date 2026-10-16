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XETRA-Handel im Fokus 16.10.2026 17:58:21

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Kursplus

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Kursplus

So bewegte sich der DAX zum Handelsschluss.

Fresenius
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Am Freitag bewegte sich der DAX via XETRA schlussendlich 0.94 Prozent höher bei 25’622.42 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.101 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.444 Prozent auf 25’495.28 Punkte an der Kurstafel, nach 25’382.62 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 25’466.09 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25’693.89 Punkten.

DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der DAX bereits um 1.65 Prozent. Der DAX notierte noch vor einem Monat, am 16.09.2026, bei 25’537.75 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 24’915.49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, lag der DAX bei 24’272.19 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 4.41 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’618.74 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 6.26 Prozent auf 1’090.20 EUR), BMW (+ 3.52 Prozent auf 57.06 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2.87 Prozent auf 41.09 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2.78 Prozent auf 68.68 EUR) und Fresenius SE (+ 2.78 Prozent auf 45.08 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil SAP SE (-1.01 Prozent auf 199.22 EUR), Continental (-0.34 Prozent auf 69.98 EUR), QIAGEN (-0.24 Prozent auf 41.03 EUR), Infineon (-0.15 Prozent auf 52.39 EUR) und MTU Aero Engines (-0.03 Prozent auf 352.90 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im DAX auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 9’184’817 Aktien gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 227.308 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Unter den DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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