Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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09.10.2026 15:58:16
Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX mit Gewinnen
Aktuell zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.
Der DAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1.32 Prozent höher bei 25’135.44 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2.086 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0.685 Prozent fester bei 24’976.97 Punkten in den Handel, nach 24’806.97 Punkten am Vortag.
Der DAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 24’955.71 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25’164.74 Punkten lag.
DAX-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang ein Minus von 0.459 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25’576.45 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 25’118.27 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24’611.25 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 2.43 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Punkten erreicht.
DAX-Gewinner und -Verlierer
Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Zalando (+ 4.87 Prozent auf 23.92 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3.72 Prozent auf 69.08 EUR), BMW (+ 3.45 Prozent auf 53.98 EUR), SAP SE (+ 3.43 Prozent auf 190.96 EUR) und Heidelberg Materials (+ 3.04 Prozent auf 144.05 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Deutsche Telekom (-6.90 Prozent auf 24.98 EUR), Rheinmetall (-0.04 Prozent auf 934.50 EUR), Airbus SE (+ 0.10 Prozent auf 187.50 EUR), HOCHTIEF (+ 0.15 Prozent auf 390.80 EUR) und BASF (+ 0.19 Prozent auf 51.87 EUR).
DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 9’490’593 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 216.551 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.13 erwartet. Mit 7.95 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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