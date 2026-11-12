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12.11.2026 17:58:13
Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Gewinnen
Das machte das Börsenbarometer in Frankfurt zum Handelsschluss.
Am Donnerstag ging es im DAX via XETRA zum Handelsschluss um 0.57 Prozent auf 26’816.06 Punkte aufwärts. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.183 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.929 Prozent auf 26’910.57 Punkte an der Kurstafel, nach 26’662.77 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der DAX bei 27’001.67 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 26’671.45 Punkten.
DAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 3.88 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, bewegte sich der DAX bei 25’277.68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 26’331.07 Punkten. Der DAX wurde vor einem Jahr, am 12.11.2025, mit 24’381.46 Punkten bewertet.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9.28 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 27’001.67 Punkten. 21’863.81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im DAX
Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2.88 Prozent auf 585.80 EUR), Zalando (+ 2.56 Prozent auf 28.46 EUR), HOCHTIEF (+ 2.30 Prozent auf 382.60 EUR), Allianz (+ 1.90 Prozent auf 472.40 EUR) und EON SE (+ 1.75 Prozent auf 19.15 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil GEA (-4.31 Prozent auf 70.00 EUR), Brenntag SE (-3.33 Prozent auf 57.44 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-3.06 Prozent auf 39.56 EUR), Rheinmetall (-2.71 Prozent auf 772.60 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-2.36 Prozent auf 67.72 EUR).
Welche Aktien im DAX den grössten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im DAX auf. 6’779’328 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 237.032 Mrd. Euro im DAX den grössten Anteil aus.
KGV und Dividende der DAX-Titel
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.17 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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