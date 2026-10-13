Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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13.10.2026 12:26:39
Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX am Mittag mit Zuschlägen
Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Mittag.
Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.55 Prozent höher bei 25’416.50 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.082 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.154 Prozent stärker bei 25’316.71 Punkten in den Handel, nach 25’277.68 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des DAX lag heute bei 25’453.29 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’306.11 Punkten erreichte.
DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Wert von 25’568.56 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, lag der DAX noch bei 25’114.25 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 24’387.93 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3.57 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 26’618.74 Punkten. 21’863.81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im DAX
Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Symrise (+ 3.05 Prozent auf 96.10 EUR), Bayer (+ 2.19 Prozent auf 44.79 EUR), Brenntag SE (+ 2.01 Prozent auf 63.08 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.80 Prozent auf 25.43 EUR) und Zalando (+ 1.66 Prozent auf 24.54 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Infineon (-1.43 Prozent auf 56.40 EUR), Siemens Energy (-0.80 Prozent auf 145.60 EUR), Airbus SE (-0.14 Prozent auf 187.90 EUR), HOCHTIEF (-0.10 Prozent auf 394.00 EUR) und Daimler Truck (-0.05 Prozent auf 40.98 EUR).
DAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 2’232’275 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 220.983 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus
In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.83 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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