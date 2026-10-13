Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’022 1.0%  SPI 19’839 1.0%  Dow 51’851 0.4%  DAX 25’350 0.3%  Euro 0.9313 0.0%  EStoxx50 6’200 0.0%  Gold 4’185 0.3%  Bitcoin 69’287 1.6%  Dollar 0.8325 -0.2%  Öl 105.2 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Givaudan1064593Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Analyse: So bewertet UBS AG die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie
Swiss Re-Aktie trotzdem gesucht: Extremwetter treibt Katastrophenschäden in Europa an
Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Volkswagen (VW) vz-Aktie
JP Morgan Chase & Co. verleiht Givaudan-Aktie Overweight in jüngster Analyse
Commerzbank-Analyse: RBC Capital Markets stuft Aktie mit Sector Perform ein
Suche...
Plus500 Depot

Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

XETRA-Handel im Blick 13.10.2026 12:26:39

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX am Mittag mit Zuschlägen

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX am Mittag mit Zuschlägen

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Mittag.

Airbus
175.46 CHF 0.11%
Kaufen Verkaufen

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.55 Prozent höher bei 25’416.50 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.082 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.154 Prozent stärker bei 25’316.71 Punkten in den Handel, nach 25’277.68 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 25’453.29 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’306.11 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Wert von 25’568.56 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, lag der DAX noch bei 25’114.25 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 24’387.93 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3.57 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 26’618.74 Punkten. 21’863.81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Symrise (+ 3.05 Prozent auf 96.10 EUR), Bayer (+ 2.19 Prozent auf 44.79 EUR), Brenntag SE (+ 2.01 Prozent auf 63.08 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.80 Prozent auf 25.43 EUR) und Zalando (+ 1.66 Prozent auf 24.54 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Infineon (-1.43 Prozent auf 56.40 EUR), Siemens Energy (-0.80 Prozent auf 145.60 EUR), Airbus SE (-0.14 Prozent auf 187.90 EUR), HOCHTIEF (-0.10 Prozent auf 394.00 EUR) und Daimler Truck (-0.05 Prozent auf 40.98 EUR).

DAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 2’232’275 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 220.983 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.83 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu DAX-Werten
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen
Zur DAX-Realtime-Indikation

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt

Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Airbus SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Airbus SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09.10.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Airbus Outperform Bernstein Research
29.09.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
25.09.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:21 SG-Marktüberblick: 13.10.2026
09:08 Alle SMI-Werte im Plus
08:54 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Erholung fortgesetzt
12.10.26 Logo WHS Nasdaq-Rekorde wackeln – jetzt entscheiden Inflation und KI-Zahlen!
12.10.26 Der Rhein als unterschätztes Risiko für die europäische Industrie
09.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - Produktdetails Basiswerte 23.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lam Research, Oracle, Palantir Technologies
08.10.26 Julius Bär: 12.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (65%) auf Interroll Holding AG
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’618.66 19.83 S1B74U
Short 14’917.94 13.81 SJYB2U
Short 15’469.65 8.90 S84B7U
SMI-Kurs: 14’022.39 13.10.2026 13:49:38
Long 13’456.08 19.14 SVBOKU
Long 13’160.04 13.67 SXBT2U
Long 12’606.26 8.90 S17B5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Idorsia-Aktie zieht an: Neue Erkenntnisse zu zugelassenem Blutdruckmittel
Roche-Aktie fester: Neuer Augenwirkstoff überzeugt in Studien
Deutsche-Bank-Aktie mit Gewinnen: Sewing rechnet mit der Bundesregierung ab
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
S&P 500 vor Absturz? Auf diese Sicherheits-Titel setzen Experten jetzt
Volkswagen-Aktie dennoch höher: AUDI-Auslieferungen brechen ein - China wird für VW zum Problem
BYD Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von BYD
ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Micron-Aktie gibt nach: Was hinter der neuen Speichertechnik von CXMT steckt

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
DAX 25’341.23 0.25%