Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX mittags steigen

Am Mittwoch notiert der MDAX um 12:08 Uhr via XETRA 1.42 Prozent stärker bei 31’180.52 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 344.731 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.005 Prozent auf 30’744.93 Punkte an der Kurstafel, nach 30’743.36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 31’197.49 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30’699.02 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 2.27 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, lag der MDAX-Kurs bei 30’450.00 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 04.08.2026, einen Stand von 32’559.91 Punkten. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 04.11.2025, bei 29’427.53 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0.648 Prozent nach oben. 33’547.52 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Bei 26’803.25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Nordex (+ 8.06 Prozent auf 42.10 EUR), Siltronic (+ 6.89 Prozent auf 63.60 EUR), Aurubis (+ 5.48 Prozent auf 142.40 EUR), Salzgitter (+ 5.24 Prozent auf 51.65 EUR) und Aroundtown SA (+ 4.50 Prozent auf 1.58 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen HENSOLDT (-2.78 Prozent auf 80.52 EUR), AUTO1 (-2.45 Prozent auf 17.51 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2.35 Prozent auf 87.30 EUR), AIXTRON SE (-2.25 Prozent auf 33.45 EUR) und flatexDEGIRO (-2.25 Prozent auf 23.48 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’590’121 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 41.683 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

2026 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.79 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch