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MDAX-Performance im Fokus 09.07.2026 12:26:18

Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen MDAX steigen

Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen MDAX steigen

Der MDAX entwickelt sich am Donnerstagmittag positiv.

JENOPTIK
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Der MDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.50 Prozent auf 31’674.31 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 357.560 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0.849 Prozent fester bei 31’784.02 Punkten, nach 31’516.35 Punkten am Vortag.

Bei 32’007.56 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 31’617.54 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der MDAX bereits um 4.16 Prozent. Der MDAX lag vor einem Monat, am 09.06.2026, bei 31’642.54 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.04.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 30’052.36 Punkten gehandelt. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 09.07.2025, den Wert von 31’536.47 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 2.24 Prozent zu. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 33’547.52 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 26’803.25 Zähler.

Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Siltronic (+ 13.60 Prozent auf 91.05 EUR), Elmos Semiconductor (+ 5.64 Prozent auf 168.60 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5.50 Prozent auf 80.60 EUR), JENOPTIK (+ 5.43 Prozent auf 40.40 EUR) und Nordex (+ 5.23 Prozent auf 42.64 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil HENSOLDT (-5.39 Prozent auf 74.44 EUR), RENK (-4.48 Prozent auf 43.72 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2.36 Prozent auf 86.70 EUR), Porsche vz (-1.60 Prozent auf 45.39 EUR) und TUI (-1.50 Prozent auf 6.94 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Das Handelsvolumen der DEUTZ-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 1’330’340 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 41.592 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 2.76 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.58 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
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Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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