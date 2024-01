Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start fester

Der STOXX 50 verbucht im STOXX-Handel um 09:11 Uhr Gewinne in Höhe von 0.13 Prozent auf 4’108.28 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.060 Prozent auf 4’105.32 Punkte an der Kurstafel, nach 4’102.86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 4’104.08 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4’108.28 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 4’064.68 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.10.2023, wies der STOXX 50 einen Stand von 3’884.21 Punkten auf. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 09.01.2023, den Wert von 3’842.54 Punkten.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell AstraZeneca (+ 0.97 Prozent auf 108.76 GBP), Reckitt Benckiser (+ 0.94 Prozent auf 55.68 GBP), BP (+ 0.88 Prozent auf 4.66 GBP), SAP SE (+ 0.71 Prozent auf 139.76 EUR) und GSK (+ 0.63 Prozent auf 15.59 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen BASF (-2.12 Prozent auf 45.77 EUR), Siemens (-1.21 Prozent auf 158.84 EUR), Rio Tinto (-1.09 Prozent auf 56.23 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.66 Prozent auf 36.06 CHF) und Glencore (-0.57 Prozent auf 4.55 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 775’235 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 434.061 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet mit 5.39 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.40 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch