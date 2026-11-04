Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 steigt zum Start des Mittwochshandels

Um 09:10 Uhr klettert der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.60 Prozent auf 5’393.00 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 5’370.14 Zählern und damit 0.171 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5’360.97 Punkte).

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5’370.14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5’393.78 Punkten erreichte.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der STOXX 50 bereits um 0.162 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’298.36 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5’505.78 Punkte. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 04.11.2025, bei 4’763.55 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8.79 Prozent nach oben. Bei 5’572.96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4’674.85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit HSBC (+ 2.66 Prozent auf 12.91 GBP), Barclays (+ 1.98 Prozent auf 4.28 GBP), Rio Tinto (+ 1.73 Prozent auf 61.83 GBP), UBS (+ 1.44 Prozent auf 40.04 CHF) und Siemens (+ 1.33 Prozent auf 273.35 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Rheinmetall (-1.77 Prozent auf 987.00 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-1.27 Prozent auf 93.34 GBP), UniCredit (-1.16 Prozent auf 74.43 EUR), Unilever (-0.96 Prozent auf 48.11 GBP) und RELX (-0.88 Prozent auf 29.26 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die HSBC-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 958’398 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 542.669 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.31 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch