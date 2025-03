Freundlicher Handel in Europa: So steht der STOXX 50 am Mittag

Der STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0.65 Prozent auf 4’609.93 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.122 Prozent auf 4’585.74 Punkte an der Kurstafel, nach 4’580.14 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 4’621.78 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4’574.47 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der STOXX 50 bereits um 2.07 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.02.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4’725.37 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.12.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4’392.27 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.03.2024, wurde der STOXX 50 mit 4’399.73 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 6.25 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 4’826.72 Punkte. Bei 4’291.01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell AstraZeneca (+ 1.68 Prozent auf 118.46 GBP), Richemont (+ 1.33 Prozent auf 164.25 CHF), HSBC (+ 1.20 Prozent auf 8.58 GBP), Novartis (+ 1.13 Prozent auf 97.40 CHF) und BASF (+ 1.00 Prozent auf 51.52 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.07 Prozent auf 59.85 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.93 Prozent auf 48.91 CHF), Unilever (-0.63 Prozent auf 45.54 GBP), Roche (-0.62 Prozent auf 305.40 CHF) und Intesa Sanpaolo (-0.51 Prozent auf 4.75 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 den grössten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 5’801’498 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht im STOXX 50 mit 315.660 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Im STOXX 50 verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.74 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch