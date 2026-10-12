Freundlicher Handel in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:40 Uhr um 0.35 Prozent fester bei 6’194.95 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5.299 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.049 Prozent auf 6’176.38 Punkte an der Kurstafel, nach 6’173.37 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6’221.89 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6’176.38 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6’325.13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 6’269.97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5’531.32 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5.89 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6’577.20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Zählern markiert.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 2.89 Prozent auf 197.00 EUR), Rheinmetall (+ 2.35 Prozent auf 961.20 EUR), Deutsche Börse (+ 1.59 Prozent auf 300.70 EUR), Eni (+ 1.55 Prozent auf 25.58 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1.46 Prozent auf 56.82 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Infineon (-2.92 Prozent auf 57.14 EUR), BASF (-0.99 Prozent auf 51.17 EUR), BMW (-0.38 Prozent auf 53.06 EUR), Bayer (-0.25 Prozent auf 43.66 EUR) und adidas (-0.17 Prozent auf 149.60 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 3’767’325 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 617.285 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die TotalEnergies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.70 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch