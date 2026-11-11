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11.11.2026 12:26:17
Freundlicher Handel in Europa: Pluszeichen im STOXX 50
Der STOXX 50 befindet sich am Mittwochmittag im Aufwind.
Am Mittwoch bewegt sich der STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX 0.43 Prozent stärker bei 5’487.18 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.070 Prozent auf 5’467.78 Punkte an der Kurstafel, nach 5’463.95 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’513.60 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 5’467.78 Einheiten.
STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 2.17 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 5’305.21 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5’548.17 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 11.11.2025, einen Stand von 4’846.26 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10.69 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5’572.96 Punkten. 4’674.85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 9.15 Prozent auf 130.80 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.73 Prozent auf 70.86 CHF), BP (+ 2.66 Prozent auf 5.67 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1.59 Prozent auf 36.82 GBP) und Rio Tinto (+ 1.42 Prozent auf 64.13 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-3.22 Prozent auf 825.80 EUR), Intesa Sanpaolo (-1.49 Prozent auf 6.29 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.15 Prozent auf 569.60 EUR), Novartis (-0.92 Prozent auf 133.24 CHF) und GSK (-0.79 Prozent auf 19.02 GBP).
STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 4’551’074 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 517.925 Mrd. Euro den grössten Anteil.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.31 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.81 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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