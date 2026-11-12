Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Gewinnen

Zum Handelsschluss gewann der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.25 Prozent auf 6’409.55 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5.460 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0.002 Prozent tiefer bei 6’393.27 Punkten, nach 6’393.39 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 6’372.03 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’430.62 Punkten lag.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 3.91 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’201.21 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6’533.99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’787.31 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9.56 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2.88 Prozent auf 585.80 EUR), Allianz (+ 1.90 Prozent auf 472.40 EUR), Siemens (+ 1.70 Prozent auf 281.70 EUR), Eni (+ 1.31 Prozent auf 25.53 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1.26 Prozent auf 26.52 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-2.71 Prozent auf 772.60 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.74 Prozent auf 40.70 EUR), BMW (-1.38 Prozent auf 57.18 EUR), Airbus SE (-1.09 Prozent auf 208.30 EUR) und UniCredit (-0.87 Prozent auf 83.87 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 6’779’328 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 524.554 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6.88 erwartet. Im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.17 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch