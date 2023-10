Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit Kursplus

Zum Handelsschluss kletterte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.33 Prozent auf 4’027.41 Punkte. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 3.506 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.226 Prozent auf 4’023.42 Punkte an der Kurstafel, nach 4’014.36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4’050.98 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’023.42 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, bei 4’174.66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, wurde der Euro STOXX 50 auf 4’466.50 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, wurde der Euro STOXX 50 mit 3’613.02 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2023 stieg der Index bereits um 4.44 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 4’491.51 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3’802.51 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Enel (+ 1.99 Prozent auf 5.88 EUR), UniCredit (+ 1.46 Prozent auf 23.42 EUR), Allianz (+ 1.12 Prozent auf 221.05 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.09 Prozent auf 379.60 EUR) und Siemens (+ 1.05 Prozent auf 123.70 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Infineon (-6.35 Prozent auf 27.28 EUR), Ferrari (-1.33 Prozent auf 281.90 EUR), Eni (-1.13 Prozent auf 15.47 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.12 Prozent auf 55.58 EUR) und BMW (-0.88 Prozent auf 87.71 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Aktuell weist die Infineon-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 7’336’062 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 330.310 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

2023 hat die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Mit 11.77 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch