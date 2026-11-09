EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
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09.11.2026 15:58:15
Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 stärker
Heute zeigen sich die Börsianer in Europa zuversichtlich.
Am Montag geht es im Euro STOXX 50 um 15:40 Uhr via STOXX um 1.67 Prozent auf 6’273.50 Punkte aufwärts. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5.343 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0.033 Prozent schwächer bei 6’168.43 Punkten, nach 6’170.49 Punkten am Vortag.
Bei 6’274.34 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6’159.17 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’173.37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 6’523.86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5’566.53 Punkten berechnet.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7.23 Prozent aufwärts. Bei 6’577.20 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 5’376.81 Punkten.
Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Infineon (+ 5.30 Prozent auf 48.18 EUR), UniCredit (+ 5.25 Prozent auf 81.04 EUR), Siemens Energy (+ 4.17 Prozent auf 123.02 EUR), Airbus SE (+ 4.15 Prozent auf 204.50 EUR) und Deutsche Bank (+ 2.66 Prozent auf 32.40 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Deutsche Börse (-1.63 Prozent auf 314.80 EUR), BASF (-1.11 Prozent auf 53.68 EUR), Eni (-0.83 Prozent auf 24.95 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.63 Prozent auf 565.60 EUR) und Deutsche Telekom (-0.58 Prozent auf 25.76 EUR).
Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 2’211’870 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 494.723 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick
Im Euro STOXX 50 verzeichnet die TotalEnergies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.29 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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