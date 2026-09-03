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03.09.2026 15:58:20
Freundlicher Handel in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell
Derzeit agieren die Anleger in Europa vorsichtiger.
Um 15:41 Uhr geht es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.06 Prozent aufwärts auf 6’365.87 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5.427 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.016 Prozent fester bei 6’363.16 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6’362.15 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 6’377.53 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’339.04 Punkten lag.
Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1.72 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 03.08.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6’426.50 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 03.06.2026, einen Wert von 6’053.57 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, wies der Euro STOXX 50 5’325.01 Punkte auf.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 8.81 Prozent zu Buche. Bei 6’577.20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’376.81 Zählern.
Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 2.57 Prozent auf 186.10 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1.71 Prozent auf 74.96 EUR), Deutsche Bank (+ 1.71 Prozent auf 35.47 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.51 Prozent auf 28.88 EUR) und Deutsche Börse (+ 1.47 Prozent auf 283.00 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Rheinmetall (-1.87 Prozent auf 1’070.00 EUR), Infineon (-1.86 Prozent auf 54.73 EUR), Siemens (-1.46 Prozent auf 269.80 EUR), Eni (-1.08 Prozent auf 23.71 EUR) und adidas (-1.00 Prozent auf 148.05 EUR) unter Druck.
Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 3’251’097 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 553.229 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Euro STOXX 50-Fundamentaldaten
Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.31 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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