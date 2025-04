Freundlicher Handel: FTSE 100 präsentiert sich mittags fester

Am Dienstag verbucht der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE Gewinne in Höhe von 0.36 Prozent auf 8’305.77 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.554 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.000 Prozent stärker bei 8’275.66 Punkten in den Handel, nach 8’275.66 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 8’317.75 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8’262.49 Punkten.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, den Wert von 8’646.79 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 22.01.2025, einen Wert von 8’545.13 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.04.2024, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8’023.87 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 0.553 Prozent. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’908.82 Punkten. Bei 7’544.83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell J Sainsbury (+ 3.12 Prozent auf 2.65 GBP), Vodafone Group (+ 2.72 Prozent auf 0.72 GBP), Tesco (+ 2.62 Prozent auf 3.64 GBP), Fresnillo (+ 2.55 Prozent auf 10.47 GBP) und easyJet (+ 2.26 Prozent auf 4.79 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Flutter Entertainment (-5.45 Prozent auf 163.15 GBP), DCC (-3.82 Prozent auf 47.90 GBP), Entain (-2.53 Prozent auf 5.55 GBP), Diploma (-2.44 Prozent auf 37.52 GBP) und RS Group (-2.41 Prozent auf 4.86 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 9’499’316 Aktien gehandelt. Mit 221.240 Mrd. Euro macht die Unilever-Aktie im FTSE 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.72 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.51 Prozent bei der M&G-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch