Freundlicher Handel: FTSE 100 notiert zum Handelsstart im Plus

Am Montag notiert der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE 0.59 Prozent fester bei 10’614.54 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3.181 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0.005 Prozent auf 10’551.55 Punkte an der Kurstafel, nach 10’552.05 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10’614.90 Punkte, das Tagestief hingegen 10’549.64 Zähler.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 10’650.44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10’497.29 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, einen Wert von 9’427.47 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6.67 Prozent. Bei 10’989.45 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Standard Life (+ 2.00 Prozent auf 8.66 GBP), HSBC (+ 1.99 Prozent auf 14.24 GBP), Standard Chartered (+ 1.84 Prozent auf 21.58 GBP), International Consolidated Airlines (+ 1.51 Prozent auf 4.22 GBP) und Barclays (+ 1.51 Prozent auf 4.36 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Informa (-1.96 Prozent auf 8.78 GBP), Vodafone Group (-1.06 Prozent auf 1.17 GBP), InterContinental Hotels Group (-1.01 Prozent auf 157.45 USD), WPP 2012 (-0.98 Prozent auf 3.82 GBP) und BP (-0.74 Prozent auf 5.82 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 2’813’148 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 282.874 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert mit 3.67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 14.84 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch