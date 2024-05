Freundlicher Handel: FTSE 100 klettert

Am Freitag bewegt sich der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE 0.30 Prozent fester bei 8’255.71 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.537 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.000 Prozent auf 8’231.05 Punkte an der Kurstafel, nach 8’231.05 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Freitag bei 8’231.05 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8’264.61 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 0.744 Prozent. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8’144.13 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, den Wert von 7’630.02 Punkten. Am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, wies der FTSE 100 7’446.14 Punkte auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 6.92 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8’474.41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7’404.08 Punkten.

FTSE 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Centrica (+ 3.34 Prozent auf 1.44 GBP), National Grid (+ 3.32 Prozent auf 8.71 GBP), Pershing Square (+ 2.79 Prozent auf 42.10 GBP), Whitbread (+ 2.61 Prozent auf 29.85 GBP) und Smurfit Kappa (+ 1.83 Prozent auf 45.51 EUR). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil JD Sports Fashion (-6.89 Prozent auf 1.25 GBP), Associated British Foods (-3.65 Prozent auf 25.63 GBP), Flutter Entertainment (-3.11 Prozent auf 145.10 GBP), Ocado Group (-2.35 Prozent auf 3.75 GBP) und StJamess Place (-2.13 Prozent auf 4.95 GBP) unter Druck.

Welche FTSE 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 22’106’764 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 217.223 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.35 erwartet. Die Phoenix Group-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.86 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch