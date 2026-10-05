Freundlicher Handel: FTSE 100 bewegt sich nachmittags im Plus

Am Montag bewegt sich der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE 0.07 Prozent fester bei 10’469.09 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3.137 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0.004 Prozent stärker bei 10’462.38 Punkten, nach 10’461.95 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10’527.46 Punkte, das Tagestief hingegen 10’451.73 Zähler.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10’831.09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, notierte der FTSE 100 bei 10’679.03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Wert von 9’491.25 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 5.20 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10’989.45 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Zählern verzeichnet.

FTSE 100-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Sage (+ 1.84 Prozent auf 10.02 GBP), BT Group (+ 1.83 Prozent auf 2.00 GBP), Haleon (+ 1.68 Prozent auf 3.34 GBP), Ithaca Energy (+ 1.67 Prozent auf 2.80 GBP) und Rio Tinto (+ 1.56 Prozent auf 71.66 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen 3i (-5.40 Prozent auf 24.17 GBP), Balfour Beatty (-2.56 Prozent auf 9.14 GBP), Barratt Developments (-2.45 Prozent auf 3.10 GBP), Halma (-2.22 Prozent auf 35.20 GBP) und International Consolidated Airlines (-1.90 Prozent auf 4.33 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 44’699’216 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die HSBC-Aktie mit 292.119 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Im FTSE 100 weist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch