Freundlicher Handel: FTSE 100-Anleger greifen mittags zu

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 0.39 Prozent stärker bei 10’877.82 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3.265 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.002 Prozent auf 10’835.74 Punkte an der Kurstafel, nach 10’835.47 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 10’833.73 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10’886.06 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der FTSE 100 bereits um 1.92 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10’656.28 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, wurde der FTSE 100 mit 10’833.15 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 12.11.2025, mit 9’911.42 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9.31 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10’989.45 Punkte. Bei 9’670.46 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Burberry (+ 9.34 Prozent auf 11.95 GBP), 3i (+ 5.93 Prozent auf 27.17 GBP), Barratt Developments (+ 3.78 Prozent auf 3.38 GBP), Rolls-Royce (+ 2.80 Prozent auf 13.80 GBP) und Weir Group (+ 2.42 Prozent auf 24.54 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Endeavour Mining (-6.25 Prozent auf 38.69 GBP), Intermediate Capital Group (-2.41 Prozent auf 19.07 GBP), Fresnillo (-2.26 Prozent auf 24.62 GBP), Babcock International (-2.21 Prozent auf 10.17 GBP) und Coca-Cola HBC (-1.80 Prozent auf 42.52 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 14’326’001 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 275.099 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Im Index bietet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch