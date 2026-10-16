Freundlicher Handel: FTSE 100 am Freitagnachmittag mit Gewinnen

Der FTSE 100 springt im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0.42 Prozent auf 10’885.56 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3.226 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.010 Prozent auf 10’839.22 Punkte an der Kurstafel, nach 10’840.35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10’796.71 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10’892.38 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 3.17 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10’688.47 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10’572.24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, lag der FTSE 100 bei 9’436.09 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 9.39 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Babcock International (+ 4.18 Prozent auf 9.67 GBP), WPP 2012 (+ 4.02 Prozent auf 4.17 GBP), Auto Trader Group (+ 2.84 Prozent auf 5.49 GBP), BAE Systems (+ 2.69 Prozent auf 19.86 GBP) und Weir Group (+ 2.52 Prozent auf 26.80 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Scottish Mortgage Investment Trust (-2.01 Prozent auf 15.63 GBP), Antofagasta (-1.55 Prozent auf 33.73 GBP), AstraZeneca (-1.46 Prozent auf 125.13 GBP), Severn Trent (-1.18 Prozent auf 31.78 GBP) und NatWest Group (-1.10 Prozent auf 6.67 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 59’823’692 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 288.750 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Im Index bietet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch