Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’391 0.3%  SPI 20’289 0.2%  Dow 52’002 -0.3%  DAX 25’623 1.0%  Euro 0.9253 -0.3%  EStoxx50 6’204 0.6%  Gold 4’165 -0.2%  Bitcoin 67’244 -1.1%  Dollar 0.8245 0.0%  Öl 109.7 3.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Aktien von Meta und Microsoft: Jim Cramer erklärt, warum er im KI-Rennen auf die Grossen baut
10 Regeln für Investoren von Bob Farrell: Das ist heute noch relevant
Krypto-Aktien im Fokus: Was Anleger von Coinbase, Strategy, Robinhood und Block im dritten Quartal erwarten können
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Aktien von OHB, Thales & Co.: Europas Unabhängigkeit von SpaceX und die möglichen Profiteure
Suche...

Scottish Mortgage Investment Trust Aktie 24560635 / GB00BLDYK618

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

FTSE 100 im Fokus 16.10.2026 15:58:12

Freundlicher Handel: FTSE 100 am Freitagnachmittag mit Gewinnen

Freundlicher Handel: FTSE 100 am Freitagnachmittag mit Gewinnen

Der FTSE 100 verzeichnet am Freitagnachmittag Kursanstiege.

Scottish Mortgage Investment Trust
18.40 EUR -2.59%
Kaufen Verkaufen

Der FTSE 100 springt im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0.42 Prozent auf 10’885.56 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3.226 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.010 Prozent auf 10’839.22 Punkte an der Kurstafel, nach 10’840.35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10’796.71 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10’892.38 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 3.17 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10’688.47 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10’572.24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, lag der FTSE 100 bei 9’436.09 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 9.39 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Babcock International (+ 4.18 Prozent auf 9.67 GBP), WPP 2012 (+ 4.02 Prozent auf 4.17 GBP), Auto Trader Group (+ 2.84 Prozent auf 5.49 GBP), BAE Systems (+ 2.69 Prozent auf 19.86 GBP) und Weir Group (+ 2.52 Prozent auf 26.80 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Scottish Mortgage Investment Trust (-2.01 Prozent auf 15.63 GBP), Antofagasta (-1.55 Prozent auf 33.73 GBP), AstraZeneca (-1.46 Prozent auf 125.13 GBP), Severn Trent (-1.18 Prozent auf 31.78 GBP) und NatWest Group (-1.10 Prozent auf 6.67 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 59’823’692 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 288.750 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Im Index bietet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Scottish Mortgage Investment Trust Plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Scottish Mortgage Investment Trust Plc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.

Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

Inside Trading & Investment

16.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 20.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adobe, Oracle, Salesforce.com
16.10.26 Logo WHS Nasdaq im freien Fall – doch plötzlich dreht der Markt nach oben!
16.10.26 SG-Marktüberblick: 16.10.2026
16.10.26 SMI stürmt weiter nach oben
16.10.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Erholung nach dem Rücksetzer
15.10.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (62.5%) auf ABB Ltd, Logitech International SA, Nestle SA
15.10.26 Geduldiges Kapital, ungeduldige Anleger: Private Equity auf dem Prüfstand
14.10.26 ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 16’716.21 6.24 S2BZ5U
SMI-Kurs: 14’391.31 16.10.2026 17:31:41
Long 13’050.05 10.11 SE2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Antofagasta plc 37.23 -0.50% Antofagasta plc
AstraZeneca PLC 139.97 0.64% AstraZeneca PLC
Auto Trader Group PLC 5.91 2.02% Auto Trader Group PLC
Babcock International 10.30 2.52% Babcock International
BAE Systems plc 21.66 3.65% BAE Systems plc
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 150.00 -1.32% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3.39 0.27% Barratt Developments PLC
HSBC Holdings plc 15.58 0.39% HSBC Holdings plc
Lloyds Banking Group 1.15 -0.61% Lloyds Banking Group
NatWest Group PLC Registered Shs 7.26 -1.29% NatWest Group PLC Registered Shs
Scottish Mortgage Investment Trust Plc 18.41 -2.59% Scottish Mortgage Investment Trust Plc
Severn Trent plc 34.78 -0.78% Severn Trent plc
Weir Group PLC 29.26 2.70% Weir Group PLC
WPP 2012 PLC 4.53 3.14% WPP 2012 PLC

AstraZeneca am 16.10.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
UBS-Aktie fester: Grossbritannien wittert offenbar Chance im Streit um verschärfte Kapitalvorschriften
Starker Wochentag in New York: Dow Jones schlussendlich mit Gewinnen
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall steigt am Freitagnachmittag stark
Rüstungsaktien beflügelt: Was hinter dem Kurssprung von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS steckt
NVIDIA-Aktie tiefer: Deutsche Regierung erwägt offenbar Kooperation mit US-Chiphersteller
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Aktien von VW, BMW und Mercedex ziehen kräftig an: Deutschland und Frankreich legen Auto-Vorschläge vor
SMI-Papier Sika-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sika-Investment von vor einem Jahr verdient

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 42/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
FTSE 100 10’881.90 0.38%