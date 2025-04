Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsstart im Aufwind

Um 09:11 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.75 Prozent stärker bei 5’153.22 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 4.219 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.125 Prozent auf 5’121.35 Punkte an der Kurstafel, nach 5’114.98 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Freitag bei 5’160.70 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’121.35 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 4.75 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 25.03.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5’475.08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5’219.37 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 25.04.2024, mit 4’939.01 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 4.79 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’568.19 Punkten. 4’540.22 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Stellantis (+ 2.50 Prozent auf 8.34 EUR), Siemens (+ 1.94 Prozent auf 204.55 EUR), Infineon (+ 1.76 Prozent auf 30.10 EUR), BMW (+ 1.74 Prozent auf 76.10 EUR) und Airbus SE (+ 1.69 Prozent auf 139.64 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Deutsche Telekom (-3.85 Prozent auf 31.49 EUR), Deutsche Börse (-0.39 Prozent auf 279.80 EUR), Eni (-0.24 Prozent auf 12.70 EUR), Allianz (-0.14 Prozent auf 356.00 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.13 Prozent auf 602.20 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 1’094’446 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 281.964 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den grössten Anteil aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Die Stellantis-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4.21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Eni-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.28 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

