02.02.2026 12:26:43
Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zeigt sich fester
So bewegt sich der Euro STOXX 50 heute.
Am Montag notiert der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0.04 Prozent stärker bei 5’950.25 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5.024 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0.783 Prozent leichter bei 5’901.25 Punkten, nach 5’947.81 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Montag bei 5’890.32 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5’951.17 Punkten erreichte.
Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50
Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 02.01.2026, den Stand von 5’850.38 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5’662.04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, bei 5’286.87 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1.71 Prozent zu. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6’053.68 Punkten. Bei 5’780.85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit adidas (+ 2.15 Prozent auf 152.35 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.99 Prozent auf 28.73 EUR), Allianz (+ 1.78 Prozent auf 378.40 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.13 Prozent auf 518.20 EUR) und SAP SE (+ 1.06 Prozent auf 172.36 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Eni (-1.57 Prozent auf 16.94 EUR), Rheinmetall (-1.46 Prozent auf 1’755.50 EUR), Intesa Sanpaolo (-1.14 Prozent auf 5.91 EUR), Infineon (-0.90 Prozent auf 41.24 EUR) und Siemens Energy (-0.55 Prozent auf 143.75 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2’796’386 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 471.168 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte
Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.18 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu Siemens Energy AG
|06:31
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|26.01.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
