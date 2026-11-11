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Euro STOXX 50-Kursverlauf 11.11.2026 12:26:17

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 notiert mittags im Plus

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 notiert mittags im Plus

Der Euro STOXX 50 verzeichnet am Mittag Kursanstiege.

Um 12:08 Uhr geht es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.60 Prozent aufwärts auf 6’365.65 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5.433 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.138 Prozent auf 6’336.58 Punkte an der Kurstafel, nach 6’327.87 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Mittwoch bei 6’336.58 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’398.89 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 3.20 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6’173.37 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’551.22 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5’725.70 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 8.81 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 9.15 Prozent auf 130.80 EUR), Infineon (+ 7.18 Prozent auf 52.57 EUR), Eni (+ 2.44 Prozent auf 25.21 EUR), Siemens (+ 1.42 Prozent auf 275.40 EUR) und Deutsche Börse (+ 0.59 Prozent auf 322.70 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-3.22 Prozent auf 825.80 EUR), Intesa Sanpaolo (-1.49 Prozent auf 6.29 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.15 Prozent auf 569.60 EUR), Bayer (-0.95 Prozent auf 56.54 EUR) und BMW (-0.76 Prozent auf 57.68 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’810’763 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 517.925 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Die TotalEnergies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.21 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

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