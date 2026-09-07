Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 notiert letztendlich im Plus

Letztendlich schloss der Euro STOXX 50 am Montag nahezu unverändert (plus 0.09 Prozent) bei 6’398.60 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5.442 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.125 Prozent auf 6’384.94 Punkte an der Kurstafel, nach 6’392.93 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Montag sein Tagestief bei 6’370.53 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’407.87 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 07.08.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’523.86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6’062.07 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bei 5’318.15 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 9.37 Prozent aufwärts. Bei 6’577.20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5’376.81 Zählern.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Infineon (+ 6.91 Prozent auf 60.79 EUR), Eni (+ 1.70 Prozent auf 23.39 EUR), Siemens Energy (+ 1.34 Prozent auf 148.48 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0.98 Prozent auf 55.50 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0.87 Prozent auf 48.10 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2.77 Prozent auf 513.00 EUR), SAP SE (-1.55 Prozent auf 182.80 EUR), Rheinmetall (-1.28 Prozent auf 1’020.80 EUR), adidas (-1.04 Prozent auf 147.60 EUR) und Enel (-1.04 Prozent auf 8.98 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 4’568’089 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 565.562 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6.69 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch