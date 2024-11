Freundlicher Handel: Dow Jones zeigt sich letztendlich mit sattem Kursplus

Der Dow Jones bewegte sich im NYSE-Handel schlussendlich um 3.57 Prozent stärker bei 43’729.93 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 14.170 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0.514 Prozent tiefer bei 42’004.66 Punkten, nach 42’221.88 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 43’778.78 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 42’850.40 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 4.11 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.10.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 42’352.75 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 38’997.66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 34’095.86 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 15.95 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 43’778.78 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 37’122.95 Punkte.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Goldman Sachs (+ 13.10 Prozent auf 595.98 USD), JPMorgan Chase (+ 11.54 Prozent auf 247.06 USD), Caterpillar (+ 8.74 Prozent auf 416.88 USD), Intel (+ 7.42 Prozent auf 25.05 USD) und American Express (+ 6.97 Prozent auf 295.16 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Nike (-3.41 Prozent auf 75.32 USD), Home Depot (-2.93 Prozent auf 388.37 USD), Procter Gamble (-2.84 Prozent auf 161.05 USD), Coca-Cola (-2.55 Prozent auf 63.70 USD) und Boeing (-2.54 Prozent auf 147.16 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 32’416’987 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.125 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Die Verizon-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Im Index bietet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.49 Prozent die höchste Dividendenrendite.

