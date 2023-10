Freundlicher Handel: Dow Jones schlussendlich stärker

Der Dow Jones ging nahezu unverändert (plus 0.12 Prozent) bei 33’670.29 Punkten aus dem Freitagshandel. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 10.557 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.638 Prozent höher bei 33’845.65 Punkten, nach 33’631.14 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 33’551.58 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 33’957.72 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 1.23 Prozent. Vor einem Monat, am 13.09.2023, wurde der Dow Jones mit 34’575.53 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 34’395.14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2022, wies der Dow Jones einen Wert von 30’038.72 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2023 gewann der Index bereits um 1.61 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 35’679.13 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 31’429.82 Punkten verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell UnitedHealth (+ 2.64 Prozent auf 539.40 USD), Travelers (+ 2.17 Prozent auf 164.21 USD), Chevron (+ 1.76 Prozent auf 164.06 USD), JPMorgan Chase (+ 1.50 Prozent auf 148.00 USD) und Procter Gamble (+ 0.96 Prozent auf 144.69 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Walgreens Boots Alliance (-3.89 Prozent auf 23.25 USD), Boeing (-3.34 Prozent auf 184.91 USD), Intel (-2.36 Prozent auf 35.97 USD), IBM (-1.97 Prozent auf 138.46 USD) und Microsoft (-1.04 Prozent auf 327.73 USD) unter Druck.

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 13’639’099 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 2.668 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

In diesem Jahr hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Mit 7.14 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

