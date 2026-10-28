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Kursentwicklung im Fokus 28.10.2026 22:33:32

Freundlicher Handel: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende fester

Freundlicher Handel: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende fester

Am Mittwoch herrschte in New York ein ruhiger Handel.

Cisco
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Schlussendlich beendete der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.19 Prozent) bei 52’475.10 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 26.086 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.191 Prozent auf 52’277.49 Punkte an der Kurstafel, nach 52’377.57 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 52’335.43 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 52’634.32 Punkten.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der Dow Jones bereits um 0.296 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 28.09.2026, den Wert von 51’481.51 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, stand der Dow Jones noch bei 52’747.32 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 28.10.2025, den Wert von 47’706.37 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 8.46 Prozent aufwärts. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell American Express (+ 1.61 Prozent auf 317.94 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1.60 Prozent auf 321.89 USD), Goldman Sachs (+ 1.47 Prozent auf 925.17 USD), IBM (+ 1.19 Prozent auf 253.22 USD) und JPMorgan Chase (+ 1.05 Prozent auf 339.30 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Sherwin-Williams (-1.60 Prozent auf 320.80 USD), NVIDIA (-1.17 Prozent auf 215.38 USD), Nike (-1.09 Prozent auf 37.15 USD), Walt Disney (-1.08 Prozent auf 109.04 USD) und Cisco (-0.98 Prozent auf 110.29 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 27’349’719 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.724 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Die Travelers-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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