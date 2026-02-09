Freundlicher Handel: Dow Jones nachmittags mit Kursplus

Am Montag klettert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE um 0.02 Prozent auf 50’126.51 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 18.710 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 49’032.19 Zählern und damit 2.16 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (50’115.67 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 50’219.40 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 49’837.45 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 09.01.2026, lag der Dow Jones bei 49’504.07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 46’987.10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, den Wert von 44’303.40 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3.60 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 50’219.40 Punkten. Bei 47’853.04 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 3.21 Prozent auf 191.37 USD), Microsoft (+ 2.90 Prozent auf 412.78 USD), Cisco (+ 2.27 Prozent auf 86.75 USD), Goldman Sachs (+ 2.02 Prozent auf 947.50 USD) und Caterpillar (+ 1.53 Prozent auf 737.32 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Merck (-3.76 Prozent auf 117.34 USD), Amgen (-2.46 Prozent auf 374.86 USD), Home Depot (-2.21 Prozent auf 318.60 EUR), 3M (-2.05 Prozent auf 169.11 USD) und Walmart (-2.04 Prozent auf 128.50 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 29’618’552 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.799 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.07 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch