Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’518 0.1%  SPI 18’689 0.3%  Dow 50’164 0.1%  DAX 25’015 1.2%  Euro 0.9134 -0.4%  EStoxx50 6’059 1.0%  Gold 5’066 2.2%  Bitcoin 54’009 -1.3%  Dollar 0.7665 -1.3%  Öl 69.1 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Novartis1200526NVIDIA994529Rheinmetall345850Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Microsoft951692
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Wie viel Gewinn eine Investition in Bitcoin Cash von vor 3 Jahren eingebracht hätte
So viel Wert wäre mit einem Investment in Ethereum Classic von vor 3 Jahren verloren gegangen
Tesla-Aktie in Blasenterritorium: Marktveteran warnt Anleger mit Nachdruck
Ausblick: Ferrari präsentiert Quartalsergebnisse
Suche...
Plus500 Depot

Walmart Aktie 984101 / US9311421039

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Dow Jones-Entwicklung 09.02.2026 20:03:32

Freundlicher Handel: Dow Jones nachmittags mit Kursplus

Freundlicher Handel: Dow Jones nachmittags mit Kursplus

Beim Dow Jones stehen die Signale derzeit auf Stabilisierung.

Walmart
99.69 CHF -0.06%
Kaufen Verkaufen

Am Montag klettert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE um 0.02 Prozent auf 50’126.51 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 18.710 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 49’032.19 Zählern und damit 2.16 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (50’115.67 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 50’219.40 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 49’837.45 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 09.01.2026, lag der Dow Jones bei 49’504.07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 46’987.10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, den Wert von 44’303.40 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3.60 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 50’219.40 Punkten. Bei 47’853.04 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 3.21 Prozent auf 191.37 USD), Microsoft (+ 2.90 Prozent auf 412.78 USD), Cisco (+ 2.27 Prozent auf 86.75 USD), Goldman Sachs (+ 2.02 Prozent auf 947.50 USD) und Caterpillar (+ 1.53 Prozent auf 737.32 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Merck (-3.76 Prozent auf 117.34 USD), Amgen (-2.46 Prozent auf 374.86 USD), Home Depot (-2.21 Prozent auf 318.60 EUR), 3M (-2.05 Prozent auf 169.11 USD) und Walmart (-2.04 Prozent auf 128.50 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 29’618’552 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.799 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.07 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu Dow Jones-Aktien
Die Tops und Flops im Dow Jones
Zur Dow Jones-Realtime-Indikation

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten