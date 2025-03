Freundlicher Handel: Dow Jones liegt am Montagnachmittag im Plus

Am Montag klettert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE um 1.16 Prozent auf 41’967.87 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 16.665 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 1.04 Prozent auf 41’057.57 Punkte an der Kurstafel, nach 41’488.19 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 42’013.10 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 41’412.75 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, wurde der Dow Jones auf 44’546.08 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 17.12.2024, wies der Dow Jones 43’449.90 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, bei 38’714.77 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 1.00 Prozent zurück. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 45’054.36 Punkten. Bei 40’661.77 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Walmart (+ 2.92 Prozent auf 87.84 USD), Goldman Sachs (+ 2.76 Prozent auf 556.33 USD), Nike (+ 2.26) Prozent auf 73.28 USD), 3M (+ 2.25 Prozent auf 153.79 USD) und IBM (+ 2.23 Prozent auf 253.88 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil NVIDIA (-0.67 Prozent auf 120.86 USD), American Express (-0.27 Prozent auf 264.91 USD), Amazon (-0.06 Prozent auf 197.83 USD), Johnson Johnson (+ 0.19 Prozent auf 163.12 USD) und Verizon (+ 0.21 Prozent auf 43.66 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 31’835’564 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones mit 2.947 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Die Verizon-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Im Index weist die Verizon-Aktie mit 6.29 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch