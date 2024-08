Freundlicher Handel: Dow Jones letztendlich mit positivem Vorzeichen

Am Donnerstag verbuchte der Dow Jones via NYSE schlussendlich Gewinne in Höhe von 1.39 Prozent auf 40’563.06 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 13.407 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.519 Prozent schwächer bei 39’800.59 Punkten, nach 40’008.39 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Donnerstag bei 40’295.74 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 40’590.51 Punkten erreichte.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 2.55 Prozent nach oben. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 15.07.2024, bei 40’211.72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.05.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 39’908.00 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 15.08.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 34’946.39 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 7.55 Prozent zu Buche. Bei 41’376.00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 37’122.95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Cisco (+ 6.80 Prozent auf 48.53 USD), Walmart (+ 6.58 Prozent auf 73.18 USD), Nike (+ 5.07 Prozent auf 82.50 USD), Boeing (+ 4.69 Prozent auf 176.41 USD) und Amazon (+ 4.40 Prozent auf 177.59 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Verizon (-2.10 Prozent auf 40.04 USD), Procter Gamble (-0.52 Prozent auf 167.92 USD), Merck (-0.24 Prozent auf 113.31 USD), UnitedHealth (-0.01 Prozent auf 579.61 USD) und Goldman Sachs (+ 0.06 Prozent auf 499.02 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 25’661’132 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones mit 3.054 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8.94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.55 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

