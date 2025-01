Freundlicher Handel: Dow Jones letztendlich im Plus

Zum Handelsschluss bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0.86 Prozent stärker bei 42’297.12 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18.833 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1.44 Prozent höher bei 42’540.29 Punkten in den Montagshandel, nach 41’938.45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 42’319.60 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 41’844.89 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 13.12.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 43’828.06 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.10.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 42’863.86 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 37’592.98 Punkten.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell UnitedHealth (+ 3.93 Prozent auf 541.14 USD), Caterpillar (+ 3.28 Prozent auf 362.50 USD), Amgen (+ 3.04 Prozent auf 270.19 USD), 3M (+ 2.58 Prozent auf 134.60 USD) und JPMorgan Chase (+ 1.81 Prozent auf 244.21 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen NVIDIA (-1.97 Prozent auf 133.23 USD), Walmart (-1.58 Prozent auf 91.53 USD), IBM (-1.07 Prozent auf 217.40 USD), Apple (-1.03 Prozent auf 234.40 USD) und Boeing (-0.83 Prozent auf 170.57 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 51’332’836 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.502 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.99 zu Buche schlagen. Verizon-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.24 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch