Freundlicher Handel: Dow Jones klettert am Mittag

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.16 Prozent höher bei 37’365.86 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 11.118 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.297 Prozent tiefer bei 37’194.50 Punkten, nach 37’305.16 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 37’296.11 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 37’393.45 Punkten lag.

Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, bei 34’947.28 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.09.2023, lag der Dow Jones-Kurs bei 34’624.30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.12.2022, wurde der Dow Jones auf 32’920.46 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 12.76 Prozent nach oben. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 37’393.45 Punkten. Bei 31’429.82 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Procter Gamble (+ 2.29 Prozent auf 147.26 USD), Merck (+ 1.78 Prozent auf 106.98 USD), Coca-Cola (+ 1.26 Prozent auf 59.34 USD), Walmart (+ 1.23 Prozent auf 154.62 USD) und McDonalds (+ 1.02 Prozent auf 290.21 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Walgreens Boots Alliance (-1.27 Prozent auf 24.88 USD), Apple (-1.22 Prozent auf 195.15 USD), 3M (-0.84 Prozent auf 106.08 USD), Boeing (-0.81 Prozent auf 262.12 USD) und Intel (-0.81 Prozent auf 45.79 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 4’903’569 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie hat im Dow Jones mit 2.813 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Unter den Dow Jones-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 7.59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7.76 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch