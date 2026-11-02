Freundlicher Handel: Dow Jones in der Gewinnzone

Um 17:58 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 1.08 Prozent höher bei 52’331.08 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 25.265 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 1.19 Prozent auf 52’383.90 Punkte an der Kurstafel, nach 51’770.31 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Montag bei 52’008.23 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 52’424.91 Punkten erreichte.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 51’176.96 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 52’485.03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Wert von 47’562.87 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8.16 Prozent. Bei 54’744.33 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief beträgt hingegen 45’057.28 Zähler.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Sherwin-Williams (+ 5.40 Prozent auf 350.56 USD), Amazon (+ 4.69 Prozent auf 251.63 USD), Boeing (+ 3.28) Prozent auf 177.17 USD), American Express (+ 2.95 Prozent auf 328.53 USD) und Honeywell Technologies (+ 2.94 Prozent auf 224.74 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil UnitedHealth (-2.82 Prozent auf 395.50 USD), Chevron (-2.34 Prozent auf 230.01 USD), Johnson Johnson (-1.81 Prozent auf 268.25 USD), Apple (-1.32 Prozent auf 340.07 USD) und Cisco (-1.30 Prozent auf 103.15 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 7’363’410 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 4.493 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Im Dow Jones verzeichnet die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 4.12 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch