Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’274 -1.0%  SPI 20’167 -0.8%  Dow 52’963 0.1%  DAX 25’818 0.2%  Euro 0.9212 0.2%  EStoxx50 6’398 -0.2%  Gold 4’164 -0.3%  Bitcoin 51’351 0.5%  Dollar 0.8052 0.2%  Öl 72.0 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526Swiss Re12688156Lonza1384101
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Starkes erstes Halbjahr 2026: Alpine Select kündigt deutlichen Gewinnsprung an - Aktie im Fokus
Novartis übernimmt Myricx Bio für 1,1 Milliarden US-Dollar - Aktie tiefer
BP veräussert Beteiligung am Ölprojekt Bay du Nord an Equinor - Aktie im Fokus
Microsoft-Aktie: Neuer Steuerbericht zeigt milliardenschwere Irland-Struktur
GLP-1-Rennen verschärft sich: Novo Nordisk bringt die Wegovy-Pille auf den britischen Markt - Aktie im Blick
Suche...
Plus500 Depot

Alphabet C Aktie 29798545 / US02079K1079

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Fokus 06.07.2026 20:03:26

Freundlicher Handel: Dow Jones im Plus

Freundlicher Handel: Dow Jones im Plus

Dow Jones-Handel am Nachmittag.

NVIDIA
158.07 CHF -1.01%
Kaufen Verkaufen

Am Montag tendiert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0.04 Prozent fester bei 52’920.54 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 23.903 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0.954 Prozent auf 52’395.22 Punkte an der Kurstafel, nach 52’900.07 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 52’648.69 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 53’052.70 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, den Wert von 50’866.78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.04.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 46’669.88 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 44’828.53 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 9.38 Prozent aufwärts. Bei 53’052.70 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 45’057.28 Punkte.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit IBM (+ 3.11 Prozent auf 298.52 USD), Boeing (+ 2.71 Prozent auf 232.63 USD), Goldman Sachs (+ 2.28 Prozent auf 1’044.25 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1.58 Prozent auf 361.80 USD) und Cisco (+ 1.35 Prozent auf 114.21 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Nike (-2.43 Prozent auf 43.02 USD), Amgen (-2.41 Prozent auf 365.14 USD), Merck (-2.17 Prozent auf 126.75 USD), Walt Disney (-1.91 Prozent auf 97.60 USD) und UnitedHealth (-1.88 Prozent auf 417.36 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 10’818’145 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.127 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Die Salesforce-Aktie präsentiert mit 11.75 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 4.22 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3762 17.06.2027 157879816
Long 12.1991 18.09.2026 152901537
Long 158.5886 18.09.2026 156740745
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.7485 12.47 155005541
Long 10.2315 6.89 154718651
Long 15.8589 3.24 157839430
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.3762 9.81 157336632
Short 11.3278 5.28 157976457
Short 24.3983 0.73 158162952
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -4.88 116116852
Long 10 -10.79 143965845
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Nestlé: Neuer Appetit

Der weltgrösste Lebensmittelkonzern hat an der Börse einen starken Juni erlebt. Mit Blick auf die Vorlage der Semesterbilanz könnte sich bei Nestlé noch mehr Fantasie aufbauen.

Weiterlesen!