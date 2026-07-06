Freundlicher Handel: Dow Jones im Plus

Am Montag tendiert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0.04 Prozent fester bei 52’920.54 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 23.903 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0.954 Prozent auf 52’395.22 Punkte an der Kurstafel, nach 52’900.07 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 52’648.69 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 53’052.70 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, den Wert von 50’866.78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.04.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 46’669.88 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 44’828.53 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 9.38 Prozent aufwärts. Bei 53’052.70 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 45’057.28 Punkte.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit IBM (+ 3.11 Prozent auf 298.52 USD), Boeing (+ 2.71 Prozent auf 232.63 USD), Goldman Sachs (+ 2.28 Prozent auf 1’044.25 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1.58 Prozent auf 361.80 USD) und Cisco (+ 1.35 Prozent auf 114.21 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Nike (-2.43 Prozent auf 43.02 USD), Amgen (-2.41 Prozent auf 365.14 USD), Merck (-2.17 Prozent auf 126.75 USD), Walt Disney (-1.91 Prozent auf 97.60 USD) und UnitedHealth (-1.88 Prozent auf 417.36 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 10’818’145 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.127 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Die Salesforce-Aktie präsentiert mit 11.75 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 4.22 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch