Freundlicher Handel: Dow Jones bewegt sich nachmittags im Plus

Am Montag verbucht der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE Gewinne in Höhe von 0.55 Prozent auf 49’367.56 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18.672 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.338 Prozent auf 49’264.54 Punkte an der Kurstafel, nach 49’098.71 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49’455.95 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 49’137.65 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 26.12.2025, mit 48’710.97 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Stand von 47’207.12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, wurde der Dow Jones mit 44’424.25 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2.04 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones steht derzeit bei 49’633.35 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 47’853.04 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Cisco (+ 3.23 Prozent auf 77.00 USD), Apple (+ 2.64 Prozent auf 254.58 USD), Caterpillar (+ 1.76 Prozent auf 637.65 USD), Amgen (+ 1.44 Prozent auf 349.70 USD) und Microsoft (+ 1.39 Prozent auf 472.41 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen UnitedHealth (-2.01 Prozent auf 349.10 USD), 3M (-1.56 Prozent auf 160.15 USD), Procter Gamble (-0.79 Prozent auf 148.96 USD), Boeing (-0.55 Prozent auf 250.77 USD) und Merck (-0.52 Prozent auf 107.62 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 15’353’636 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.849 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8.32 erwartet. Mit 7.05 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

