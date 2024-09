Freundlicher Handel: Dow Jones beendet die Sitzung im Plus

Am Freitag legte der Dow Jones via NYSE schlussendlich um 0.72 Prozent auf 41’393.78 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 13.766 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.571 Prozent tiefer bei 40’862.11 Punkten in den Handel, nach 41’096.77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 41’533.84 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 41’128.70 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der Dow Jones bereits um 2.07 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 13.08.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 39’765.64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.06.2024, stand der Dow Jones bei 38’647.10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.09.2023, stand der Dow Jones bei 34’575.53 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9.75 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 41’585.21 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 37’122.95 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Caterpillar (+ 1.69 Prozent auf 345.31 USD), Travelers (+ 1.59 Prozent auf 237.83 USD), Intel (+ 1.55 Prozent auf 19.66 USD), American Express (+ 1.51 Prozent auf 259.00 USD) und IBM (+ 1.50 Prozent auf 214.79 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Boeing (-3.69 Prozent auf 156.77 USD), JPMorgan Chase (-1.10 Prozent auf 204.32 USD), Amazon (-0.27 Prozent auf 186.49 USD), Honeywell (-0.25 Prozent auf 204.15 USD) und Dow (-0.22 Prozent auf 50.15 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 13’158’446 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.056 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9.57 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.12 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

