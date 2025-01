Freundlicher Handel: Dow Jones beendet den Handel mit Gewinnen

Am Dienstag notierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 0.52 Prozent fester bei 42’518.28 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 18.833 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.881 Prozent auf 41’924.68 Punkte an der Kurstafel, nach 42’297.12 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 42’157.03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 42’544.57 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 43’828.06 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.10.2024, stand der Dow Jones noch bei 43’065.22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, bei 37’592.98 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Caterpillar (+ 2.50 Prozent auf 371.57 USD), 3M (+ 1.94 Prozent auf 137.21 USD), Sherwin-Williams (+ 1.64 Prozent auf 341.64 USD), Travelers (+ 1.54 Prozent auf 236.93 USD) und Goldman Sachs (+ 1.52 Prozent auf 571.53 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Boeing (-2.08 Prozent auf 167.02 USD), Merck (-1.32 Prozent auf 99.65 USD), Nike (-1.26 Prozent auf 71.17 USD), Amgen (-1.14 Prozent auf 267.10 USD) und NVIDIA (-1.10 Prozent auf 131.76 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 40’550’815 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 3.452 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8.06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.24 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch