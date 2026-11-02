Freundlicher Handel: DAX klettert zum Handelsende

Am Montag bewegte sich der DAX via XETRA zum Handelsschluss 0.64 Prozent höher bei 25’982.87 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.143 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.060 Prozent auf 25’802.74 Punkte an der Kurstafel, nach 25’818.21 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 25’741.57 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’022.26 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, notierte der DAX bei 25’231.20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Stand von 25’629.24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der DAX auf 23’958.30 Punkte taxiert.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 5.88 Prozent nach oben. 26’618.74 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 21’863.81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell MTU Aero Engines (+ 5.01 Prozent auf 345.80 EUR), Heidelberg Materials (+ 4.05 Prozent auf 156.55 EUR), Infineon (+ 2.85 Prozent auf 52.00 EUR), adidas (+ 2.55 Prozent auf 172.85 EUR) und Siemens Energy (+ 2.43 Prozent auf 130.00 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-3.62 Prozent auf 1’000.00 EUR), Deutsche Börse (-2.15 Prozent auf 313.60 EUR), RWE (-1.77 Prozent auf 56.52 EUR), Bayer (-1.11 Prozent auf 50.02 EUR) und Deutsche Telekom (-0.96 Prozent auf 25.84 EUR).

Welche Aktien im DAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 7’563’171 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 238.500 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

DAX-Fundamentaldaten

Im DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.65 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch