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05.11.2026 12:26:39
Freundlicher Handel: DAX am Donnerstagmittag stärker
Aktuell zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.
Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.78 Prozent fester bei 26’642.90 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.146 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.046 Prozent auf 26’449.79 Punkte an der Kurstafel, nach 26’437.67 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der DAX bei 26’445.45 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 26’654.56 Punkten.
So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche kletterte der DAX bereits um 3.26 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25’254.21 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, lag der DAX-Kurs bei 26’126.30 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wies der DAX 24’049.74 Punkte auf.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8.57 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’654.56 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Zalando (+ 3.21 Prozent auf 28.33 EUR), Deutsche Bank (+ 3.09 Prozent auf 33.56 EUR), Heidelberg Materials (+ 3.06 Prozent auf 176.75 EUR), Siemens Energy (+ 2.81 Prozent auf 122.82 EUR) und Bayer (+ 2.65 Prozent auf 55.68 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Rheinmetall (-16.16 Prozent auf 841.30 EUR), Deutsche Telekom (-2.43 Prozent auf 26.11 EUR), Siemens Healthineers (-2.01 Prozent auf 43.95 EUR), Beiersdorf (-1.38 Prozent auf 84.60 EUR) und Commerzbank (-1.28 Prozent auf 39.34 EUR) unter Druck.
Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 3’248’715 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 233.307 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5.85 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.38 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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