Freundlicher Handel: Das macht der SPI nachmittags

Um 15:39 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0.77 Prozent höher bei 21’421.23 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.674 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.329 Prozent auf 21’327.57 Punkte an der Kurstafel, nach 21’257.73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 21’440.74 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21’310.12 Zählern.

SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 16.10.2026, wies der SPI einen Stand von 20’288.85 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, mit 20’310.57 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der SPI mit 17’391.52 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 17.43 Prozent aufwärts. Bei 21’440.74 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16’847.58 Zählern.

Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 20.93 Prozent auf 5.20 CHF), ASMALLWORLD (+ 6.19 Prozent auf 1.20 CHF), Richemont (+ 3.57 Prozent auf 175.50 CHF), Villars SA (+ 3.45 Prozent auf 600.00 CHF) und COSMO Pharmaceuticals (+ 2.62 Prozent auf 58.70 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Addex Therapeutics (-19.88 Prozent auf 0.03 CHF), SHL Telemedicine (-9.70 Prozent auf 0.91 CHF), Varia US Properties (-5.91 Prozent auf 10.35 CHF), ams-OSRAM (-5.25 Prozent auf 14.45 CHF) und Orior (-4.45 Prozent auf 11.16 CHF).

Welche Aktien im SPI den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Addex Therapeutics-Aktie das grösste Handelsvolumen im SPI auf. 2’104’428 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 354.679 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Im SPI weist die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Bellevue-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.20 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch