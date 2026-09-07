Freundlicher Handel: Das macht der FTSE 100 nachmittags

Um 15:40 Uhr geht es im FTSE 100 im LSE-Handel um 0.16 Prozent aufwärts auf 10’848.26 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3.223 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.001 Prozent auf 10’830.97 Punkte an der Kurstafel, nach 10’831.09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10’794.17 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10’868.27 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 07.08.2026, lag der FTSE 100 bei 10’901.09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Wert von 10’368.05 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9’208.21 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 9.02 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Standard Life (+ 2.12 Prozent auf 9.52 GBP), BP (+ 2.00 Prozent auf 5.51 GBP), Admiral Group (+ 1.89 Prozent auf 38.88 GBP), Diploma (+ 1.83 Prozent auf 72.51 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1.76 Prozent auf 34.98 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Fresnillo (-2.48 Prozent auf 30.68 GBP), Entain (-2.23 Prozent auf 5.16 GBP), RELX (-2.14 Prozent auf 25.64 GBP), Sage (-2.09 Prozent auf 10.30 GBP) und Pearson (-1.53 Prozent auf 11.61 GBP) unter Druck.

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 18’316’815 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 hat die HSBC-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 315.858 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch